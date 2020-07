Blaulicht

13:05 Uhr | 05.07.2020

War es Brandstiftung?

Großbrand in Schnelsen

In der Nacht zu Sonntag hat es einen Großbrand in einem Geschäft für Tierbedarf in Schnelsen gegeben. Das Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr Hamburg gegen 23:30 Uhr bereits von dem Brandherd, einem nahestehenden Müllcontainer, auf die Lagerhalle des Geschäfts übergesprungen. Ein Übergreifen der Flammen auf ein nahe stehendes Bürogebäude konnte jedoch verhindert werden. Die Löscharbeiten erwiesen sich als schwierig, da immer wieder Fensterscheiben aufgrund der Hitze sprangen. Dadurch breitete sich das Feuer immer weiter aus. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren vor Ort. Mehrere Personen wurden mit Symptomen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, konnten jedoch bereits wieder entlassen werden. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden. Die Polizei will nun untersuchen, ob es sich um Brandstiftung handeln könnte und bittet um Zeugenaussagen unter: 4286-56789.