Stadtgespraech

18:23 Uhr | 03.07.2020

Kioske fürchten um ihre Existenz

Alkohol-Verkaufsverbot gegen Cornern?

Viele Menschen, die sich Alkohol aus dem Kiosk besorgen und ihn dann an der Straßenecke trinken – das sogenannte „Cornern“ lässt sich im Schanzenviertel schon länger beobachten. Durch Corona scheint sich das Phänomen noch zu verstärken. Erst letzten Freitag haben Anwohner deshalb ihren Ärger über Lärm und Dreck in einem offenen Brief an die Politik zum Ausdruck gebracht – Hamburg 1 berichtete. Jetzt kommt tatsächlich Bewegung in die Sache – einige Bezirksämter fordern nun Mittel, um gegen den Alkohol-Außerhaus-Verkauf vorzugehen, auch über Corona-Zeiten hinaus.