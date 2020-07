Stadtgespraech

16:49 Uhr | 03.07.2020

Nach geplanten Schließungen bei Karstadt Kaufhof

Kunden und Mitarbeiter in großer Sorge

Wegen der geplanten Schließung von vier Karstadt-Galeria-Kaufhof-Standorten in Hamburg haben am Mittag erneut Mitarbeitende und Kunden demonstriert. Der Protestzug mit über 100 Teilnehmern startete vor der Filiale Wandsbek und endete am gegenüberliegenden Busbahnhof. Durch die Schließungen seien hunderte Arbeitsplätze bedroht mahnte Finanzsenator Andreas Dressel auf der anschließenden Kundgebung. Die Mitarbeiter hoffen, dass gesenkte Mieten der Eigentümer einige Standorte retten können.