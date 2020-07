Blaulicht

16:02 Uhr | 03.07.2020

Einsatz nahe der Alten Rabenstraße

Zwei Segler aus Alster gerettet

Polizei und Feuerwehr haben am Freitag zwei Segler aus der Alster gerettet. Sie kenterten mittags in Höhe der Alten Rabenstraße. Ein klitschnasser Segler wurde von den Einsatzkräften an Land und vorsorglich in einen Rettungswagen gebracht, der andere blieb auf dem Schiff der Polizei, nahe des gekenterten Bootes.