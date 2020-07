Gesellschaft

19:04 Uhr | 02.07.2020

Fegebank und Studierende ziehen Fazit

Digitales Uni-Semester geht zu Ende

Wegen Corona war das aktuelle Semester an den Unis digital gestartet – seit dem 1. Juli sind jetzt auch wieder Präsenzvorlesungen möglich. Doch bis sich die Hörsäle wieder füllen, kann es noch dauern, denn an der Universität Hamburg und den meisten anderen Hochschulen stehen demnächst ohnehin die Semesterferien an. Zeit also für ein Fazit zum digitalen Semester. Und für die Frage, wie es im kommenden Wintersemester an Hamburgs Hochschulen weitergeht.