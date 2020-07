Wirtschaft

18:46 Uhr | 02.07.2020

Auch Werk in Stade betroffen

Airbus streicht rund 2260 Stellen in Hamburg

Der Flugzeughersteller Airbus will rund 2.260 Arbeitsstellen im Hamburger Werk in Finkenwerder streichen. Das bestätigte der Konzern gegenüber Hamburg 1. Auch am Standort in Stade sind rund 365 Arbeitsplätze von dem coronabedingten Stellenabbau betroffen. Airbus hatte bereits am Dienstag bekanntgegeben, weltweit 15.000 Stellen streichen zu wollen und die Produktion um 40 Prozent zurückzufahren.