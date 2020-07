Verkehr

14:36 Uhr | 02.07.2020

Abbau einer Hilfsbrücke

Lessingtunnel am Wochenende voll gesperrt

Am kommenden Wochenende wird der Lessingtunnel in Hamburg-Altona voll gesperrt. Laut Deutscher Bahn sei die Sperrung notwendig, um eine Hilfsbrücke abzubauen, die während der Baumaßnahmen seit 2016 vorübergehend Kabel befestigt hatte. Damit sollen dann die aktuellen Baumaßnahmen an dem Tunnel abgeschlossen werden. Die Sperrung beginnt am Freitag, 21 Uhr, und soll am Montag, 5 Uhr morgens, aufgehoben werden.