13:40 Uhr | 02.07.2020

Kartenvorverkauf ab dem 4. August

Elphi: Konzertsaison startet im September

Nachdem Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nun wieder erlaubt sind, soll die Konzertsaison 2020/21 in der Elbphilharmonie am 1. September eröffnet werden. Das gab das Konzerthaus heute bekannt. Unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern bietet der großen Saal Platz für 620 Gäste. Insgesamt können die Konzertsäle in der Elbphilharmonie und der Laeiszhalle zu rund einem Drittel ihrer maximalen Kapazität genutzt werden. Das endgültige Programm soll bis Ende Juli bekannt gegeben werden. Der Kartenvorverkauf startet am 4. August.