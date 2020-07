Verkehr

12:08 Uhr | 02.07.2020

Barrierefreier Ausbau: Mönckebergstraße und Rathausmarkt

U3-Bauarbeiten beginnen nächste Woche

Ab kommender Woche beginnen an den U3-Stationen Mönckebergstraße und Rathausmarkt die Bauarbeiten für barrierefreie Zugänge. Wie die HOCHBAHN bekannt gab, könne nach Leitungsarbeiten nun mit den Hauptarbeiten an den beiden Haltestellen begonnen werden. Unter anderem sollen Bahnsteige erhöht und Aufzüge installiert werden. Einschränkungen des U-Bahn-Betriebs soll es vorerst nicht geben. Jedoch wird ab Anfang kommenden Jahres der U3-Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Rödingsmarkt saniert und gesperrt. Im Zuge dessen sollen dann auch die Bauarbeiten an den beiden Stationen bis 2022 abgeschlossen werden.