Gesellschaft

14:47 Uhr | 01.07.2020

Höchster Stand seit 13 Jahren

Arbeitslosigkeit weiter gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Juni weiter gestiegen. So waren Ende des Monats 87.775 Hamburgerinnen und Hamburger arbeitslos gemeldet. Das sind rund 23.000 mehr als im Juni vergangenen Jahres und etwa 3.350 mehr als im Vormonat. Nach Angaben der Agentur für Arbeit erreicht die Arbeitslosigkeit in der Hansestadt damit den höchsten Stand seit 13 Jahren. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit habe in den letzten Monaten an Fahrt verloren, die Gesamtlage bleibe aber herausfordernd. Hintergrund ist die andauernde Corona-Pandemie, aufgrund derer viele Unternehmen auf Stellenabbau und Kurzarbeit setzen.