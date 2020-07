Blaulicht

14:14 Uhr | 01.07.2020

Wohn- und Geschäftsräume in Hamburg durchsucht

Razzia in mehreren Bundesländern

Großeinsatz in fünf Bundesländern: Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hannover haben Bundespolizisten heute in Hamburg mehrere Wohn- und Geschäftsräume in der Spaldingstraße durchsucht. Die Ermittlungen richten sich bundesweit gegen eine Tätergruppierung, die im Verdacht steht gewerbsmäßig Menschen einzuschleusen und Urkunden zu fälschen. Weitere Durchsuchungsbeschlüsse wurden in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Baden-Württemberg vollstreckt.