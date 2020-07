Wirtschaft

13:06 Uhr | 01.07.2020

5.100 Arbeitsplätze in Deutschland betroffen

Weltweiter Stellenabbau bei Airbus

Weltweiter Stellenabbau: Der Flugzeughersteller Airbus will allein in Deutschland rund 5.100 Arbeitsplätze streichen. Das gab das Unternehmen gestern Abend bekannt. Deutschland ist damit am stärksten von dem coronabedingten Stellenabbau des Konzerns betroffen. Wie der NDR berichtet, sei alleine im Werk in Finkenwerder jeder sechste Job gefährdet. Insgesamt will das Unternehmen weltweit 15.000 Stellen streichen und die Produktion um 40 Prozent zurückfahren.