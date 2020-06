Politik

18:35 Uhr | 30.06.2020

Senat geht weitere Schritte Richtung Normalität

Weitgehende Corona-Lockerungen

Mit drei Neu-Infizierten seit gestern bleiben die Corona-Zahlen hier in Hamburg auch weiterhin niedrig. Für den Hamburger Senat war das heute die Grundlage dafür, weitere Lockerungen für Hamburg zu beschließen. Und diese treten schon morgen in Kraft. Allerdings werden die neuen Schritte in Richtung Normalität auch weiterhin unter den bekannten Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen erfolgen.