Politik

16:04 Uhr | 30.06.2020

Unter anderem Besuchszeiten in der Pflege

Corona: Senat beschließt weitere Lockerungen

Ab morgen dürfen laut Senat in Hamburg Schwimmbäder und auch Naturbäder wieder öffnen. An den Hamburger Hochschulen dürften wieder Präsenz-Vorlesungen stattfinden. Auch die Besuchszeiten in Pflegeheimen werden weiter gelockert: Ab morgen/Seit heute dürfen sich zwei Besucher gleichzeitig im Innenbereich einfinden. Für alle Wiedereröffnungen stehe die Einhaltung der Hygienekonzepte und der allgemeinen Abstandsregeln an vorderster Stelle, so Bürgermeister Tschentscher heute/gestern.