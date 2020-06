Blaulicht

09:36 Uhr | 30.06.2020

Leuchtturmteile nach Blankenese transportiert

Schwertransporter mehrfach liegengeblieben

In der Nacht sind zwei Schwertransporter mit Leuchtturmteilen mehrfach in Hamburg liegengeblieben. Die beiden 41 Tonnen schweren Bauteile für einen neuen Leuchtturm in Blankenese kamen aus Nürnberg. An der Ausfahrt Othmarschen blieb zunächst einer der Transporter wegen eines Hydraulikschadens liegen. Nach Reparaturarbeiten blieben dann sogar beide Fahrzeuge, nur wenige hundert Meter weiter, erneut liegen. Nachdem Spezialisten die Schwertransporter wieder ins Rollen gebracht hatten, blieb einer von ihnen erneut kurz vorm Zielort liegen. Insgesamt brauchte der Konvoi vier Stunden durch die Stadt. Eigentlich war für diesen Abschnitt von Othmarschen bis nach Blankenese eine Stunde eingeplant.