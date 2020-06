Sport

18:15 Uhr | 29.06.2020

Nach Debakel gegen Sandhausen

Der Tag danach: Katerstimmung im Volkspark

Der Verein beendet die Saison mit einem blamablen 1:5 gegen Sandhausen - im eigenen Stadion, dabei hätte ein Unentschieden für die Relegation gegen Werder Bremen gereicht. Nun heißt es also eine weitere Saison 2. Liga. Das Netz spottet, und die Fans, die bleiben mal wieder enttäuscht zurück. So schlecht war der HSV noch nie, war gestern die einhellige Meinung. Und der Verein, der einst so große Dino, wirkt mal wieder ratlos.