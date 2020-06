Wirtschaft

18:03 Uhr | 29.06.2020

Sorge nach angekündigten Kaufhof-Schließungen

Innenstadt-Shopping in der Dauerkrise

Es war für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Schock, als der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof bekannt gab mehr als 60 Kaufhäuser in ganz Deutschland schließen zu wollen. Die Warenhauskette kränkelt ja schon länger und Corona hat die Situation noch verschärft. Hier bei uns in Hamburg stehen vier der sieben Karstadt bzw. Galeria/Kaufhof-Filialen vor dem Aus. Die Mitarbeiter kämpfen für den Erhalt ihrer Filialen und damit auch ihrer Arbeitsplätze, auch am vergangenen Wochenende wieder. Schließungen hätten aber nicht nur Folgen für die Mitarbeiter, sondern auch für die gesamte Hamburger Innenstadt.