17:14 Uhr | 29.06.2020

Schankwirte fürchten um Existenz

Barkombinat: Symbolische Schlüsselabgabe

Auf dem Rathausmarkt haben heute Hamburger Bars mit einer Aktion auf ihre verzweifelte Lage in der momentanen Corona-Situation aufmerksam gemacht. Symbolisch gaben sie ihre Schlüssel ab, da viele Betreiber und Betreiberinnen fürchten, aus finanziellen Gründen bald dauerhaft schließen zu müssen. Bereits am 28. Mai hatte sich das Barkombinat mit einem offenen Brief an den Hamburger Senat gewandt. Im August soll es nun Gespräche geben. Viele Schankwirtschaften fürchten jedoch, dass die dann zu spät kommen.