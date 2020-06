Gesellschaft

15:30 Uhr | 29.06.2020

Virtuelle Feier an Joseph-Carlebach-Schule

Erstes jüdisches Abitur in Hamburg seit 1942

Zum ersten Mal seit 1942 hat ein Jahrgang an einer jüdischen Schule in Hamburg das Abitur absolviert. Zur virtuellen Feier am Sonntagabend bekamen die Abiturienten und Abiturientinnen unter anderem Glückwünsche von Hamburgs Zweiter Bürgermeisterin Katharina Fegebank und Schulsenator Ties Rabe. Auch Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, gratulierte den Absolventen und Absolventinnen. Die Joseph-Carlebach-Schule, benannt nach Hamburgs letztem Oberrabbiner, hatte vor dreizehn Jahren den Betrieb im ehemaligen Gebäude der Talmud-Tora-Schule im Grindelviertel wieder aufgenommen. Die Schule war 1942 von den Nationalsozialisten zwangsgeschlossen worden. Ein Großteil der damaligen Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen war im Zuge des Holocausts ermordet worden.