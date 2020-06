Wirtschaft

13:25 Uhr | 29.06.2020

Baut der Flugzeughersteller 40 Prozent ab?

Airbus: Tausende Produktionsstellen gefährdet

Der Flugzeughersteller Airbus will seine Produktion in den kommenden zwei Jahren um 40 Prozent kürzen und Tausende Stellen abbauen. Das geht aus einem Bericht der „Welt“ hervor. Aufgrund des coronabedingten Einbruchs des Marktes würden die Airlines derzeit die fertigen Flugzeuge nicht abnehmen, so Airbus-Chef Guillaume Faury im Gespräch mit der „Welt“. Daher solle nun unter anderem die Produktion der meistverkauften Baureihe A320 auf 40 Maschinen pro Monat reduziert werden. Noch nicht bekannt ist, wie der Standort Hamburg betroffen ist.