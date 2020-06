Blaulicht

13:19 Uhr | 28.06.2020

Zwei Personen schwer verletzt

Unfall in Hammerbrook

In Hammerbrook an der Kreuzung Heidenkampsweg und Nordkanalstraße sind am Sonnabend ein PKW und ein Transporter kollidiert. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber Hamburg 1 bestätigte, ist einer beiden Autofahrer bei Rot auf die Kreuzung gefahren. Die verletzten Personen wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Heidenkampsweg musste stadtauswärts zur Unfallaufnahme auf eine Spur verengt werden. Wer der Unfallverursacher ist, ermittelt nun der Verkehrsunfalldienst der Hamburger Polizei.