Blaulicht

17:19 Uhr | 27.06.2020

Täter flüchtet

Drei Männer nach Streit schwer verletzt

Am Sonnabendmorgen ist es vor einer Bar in Dulsberg zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen vier Männern gekommen. Nach Angaben der Polizei soll eine Person im Zuge des Streites drei weitere Personen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Die verletzten Personen wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach jetzigem Stand schwebe keiner in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter ist weiterhin flüchtig. Die Polizei geht nach ersten Informationen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Warum es zu dem Streit kam, ist noch unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.