Blaulicht

14:12 Uhr | 27.06.2020

Dennoch viele Menschen unterwegs

Weniger Verstöße gegen Corona-Verordnung

Trotz Corona sind in der Nacht zu Sonnabend erneut viele Menschen auf Hamburgs Straßen zusammengekommen. Die Außengastronomie der zahlreichen Gaststätten im Portugiesenviertel, am Jungfernstieg und in der Schanze waren am späten Freitagabend dicht bevölkert. In Bezug auf die aktuelle Corona-Verordnung sind die Menschen geteilter Meinung. Insgesamt zeigte sich die Polizei mit dem Geschehen auf Hamburgs Straßen jedoch zufrieden. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber Hamburg 1 bestätigte, hatte es in der bislang wärmsten Nacht des Jahres weniger Verstöße gegen die Corona-Verordnung gegeben, als noch in den Tagen zuvor.