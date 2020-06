Stadtgespraech

18:22 Uhr | 26.06.2020

Alkohol-Verkauf am Wochenende teilweise untersagt

Ärger um Cornern im Schanzenviertel

Cornern, also das Feiern in großen Gruppen, nicht in Bars oder Clubs sondern draußen an der Ecke, ist ein Phänomen das seit einigen Jahren auch in Hamburg zu beobachten ist. Vor allem in der Schanze. Und vor allem jetzt, wo es draußen heiß ist und die Clubs auch noch geschlossen sind. Bei Anwohnern sorgt das für Unmut. Und die Polizei, die blickt mit Sorge auf das Wochenende. Denn Abstandhalten: Beim Cornern oft Fehlanzeige.