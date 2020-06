Sport

17:14 Uhr | 26.06.2020

Fernduell mit Heidenheim um die Relegation

HSV muss auf Schützenhilfe hoffen

Am letzten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga geht es für den HSV nur noch um die Relegation. Im Fernduell mit dem 1. FC Heidenheim sind die Rothosen allerdings nur Außenseiter. Nach dem Last-Minute-Sieg der Heidenheimer gegen die Hamburger vergangenen Sonntag sind die Württemberger einen Punkt vorne. Gewinnt Heidenheim also bei Zweitliga-Meister Bielefeld bleibt dem HSV zum zweiten Mal in Folge nur der undankbare vierte Platz.