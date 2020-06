Gesellschaft

16:56 Uhr | 26.06.2020

Durchschnittsergebnis von 2,36

Abitur: Notendurchschnitt besser als im Vorjahr

Der Notendurchschnitt des diesjährigen Abiturs ist in Hamburg trotz der Corona-Pandemie besser als im vergangenen Jahr. Das gab die Schulbehörde heute bekannt. Demnach erzielten die rund 9.000 Hamburger Abiturientinnen und Abiturienten eine Durchschnittsnote von 2,36. In den vergangenen Jahren lag der Durchschnitt dagegen zwischen 2,42 und 2,48. Das Ergebnis zeige, dass es richtig war, die Abiturprüfungen durchzuführen und nicht abzusagen, so Schulsenator Ties Rabe. Wie auch in den vergangenen Jahren, waren die Leistungen der jungen Frauen im Durchschnitt deutlich besser als die der Männer.