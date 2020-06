Blaulicht

16:21 Uhr | 26.06.2020

Nach Überfall am Langenhorner Markt

Drei mutmaßliche Bankräuber gefasst

Die Polizei hat heute drei mutmaßliche Räuber vorläufig festgenommen. Sie stehen in Verdacht, am Mittag eine Bank am Langenhorner Markt überfallen zu haben. Nach Polizeiangaben sollen zwei maskierte Männer mit vorgehaltener Waffe mehrere Tausend Euro erbeutet haben und seien anschließend mit einem Dritten, der den Fluchtwagen bereitgestellt hatte, in Richtung Stadtgrenze geflohen. Nach intensiver Fahndung mit Streifenwagen, Diensthunden und Hubschrauber entdeckte die Polizei den abgestellten Fluchtwagen. Kurz darauf konnten die Beamten die mutmaßlichen Täter festnehmen. Das Landeskriminalamt überprüft nun, ob die mutmaßlichen Räuber auch für den Bankraub in Lurup vor einer Woche verantwortlich sein könnten.