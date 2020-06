Wirtschaft

14:50 Uhr | 26.06.2020

Flugverkehr zeitweise um 99 Prozent eingebrochen

Millionenverluste für den Hamburg Airport

Die Corona-Krise sorgt für Millionenverluste beim Hamburg Airport. Wie der Flughafen heute bekannt gab, wird für 2020 mit einem Verlust von rund 100 Millionen Euro gerechnet. Für dieses Jahr erwartet der Flughafen rund 8 Millionen Passagiere. Das entspräche einem Minus von 9 Millionen Fluggästen gegenüber 2019. Das Verkehrsaufkommen am Flughafen sei zeitweise um bis zu 99 Prozent eingebrochen, so der Airport. Um die Krise aufzufangen, sollen bis 2023 zehn Prozent der Stellen am Flughafen über Fluktuation und Ruhestandsregelungen abgebaut werden.