Gesellschaft

14:44 Uhr | 26.06.2020

27 Personen im Krankenhaus

Corona: Fünf Neuinfektionen gemeldet

Das Infektionsgeschehen in Hamburg bleibt weiter gering. Seit Donnerstag wurden fünf weiterer Fälle gemeldet. Damit ist die Zahl der Covid-19-Fälle in der Hansestadt auf insgesamt 5.177 gestiegen. Rund 4.800 davon gelten jedoch als bereits wieder genesen. In den Hamburger Krankenhäusern befinden derzeit 27 Patientinnen und Patienten mit dem Virus. 11 von ihnen liegen auf der Intensivstation. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin ist bei 229 Personen in Hamburg das Virus als Todesursache nachgewiesen worden.