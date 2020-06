Verkehr

13:24 Uhr | 26.06.2020

A7-Baustelle und Ferienbeginn

ADAC warnt vor Staus am Wochenende

Am Wochenende erwartet der ADAC rund um Hamburg Staus. Ab Sonnabend 14 Uhr wird die A7 zwischen Quickborn und dem Dreieck Hamburg-Nordwest in Richtung Süden voll gesperrt. Grund hierfür sind Bauarbeiten. Auf dem Abschnitt soll Flüsterasphalt aufgetragen werden. Ab Montagmorgen soll die Strecke wieder freigegeben werden. Die Baumaßnahmen hätten eigentlich bereits Mitte Juni stattfinden sollen, waren jedoch wegen der schlechten Witterungsbedingungen verschoben worden. Auch wegen des Sommerferienbeginns in mehreren norddeutschen Bundesländern rechnet der ADAC in den kommenden Tagen mit langen Staus.