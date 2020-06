Politik

18:52 Uhr | 25.06.2020

Innensenator will im Amt bleiben

Grote äußert sich zu "Stehempfang"

Seit nunmehr fast einer Woche steht Innensenator Andy Grote massiv in der Kritik - wegen eines Empfangs, den er anlässlich seiner Bestätigung als Senator gegeben hat. Dafür hat er sich mittlerweile öffentlich entschuldigt. Die Corona-Regeln aber, will er eingehalten haben. Die Opposition zweifelt das an und fordert den Rücktritt. Heute ist der Stehempfang, wie es der Innensenator selbst nennt, ein Thema im Innenausschuss der Bürgerschaft. Wir konnten vor der Ausschusssitzung mit dem Senator sprechen.