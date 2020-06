Verkehr

18:43 Uhr | 25.06.2020

34.000 HVV-Nutzer kündigen Abonnement

ÖPNV: Fahrgastzahlen stark eingebrochen

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Hamburg stark zurückgegangen. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der Linken hervor. Demnach sind die Fahrgastzahlen von März auf April um rund die Hälfte eingebrochen. Zudem haben etwa 150.000 Nutzerinnen und Nutzer des HVV von der Möglichkeit einer Abo-Pause Gebrauch gemacht, rund 34.000 kündigten ihr Abonnements sogar ganz. Die alarmierenden Zahlen würden unterstreichen, dass Senat und Bund den ÖPNV in diesen Krisenzeiten sehr stark unterstützen müssten, so die verkehrspolitische Sprecherin der Linken, Heike Sudmann.