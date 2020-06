Politik

16:51 Uhr | 25.06.2020

Hauptverfahren steht noch immer aus

Freikartenaffäre noch nicht abgeschlossen

Die Freikartenaffäre um das Rolling-Stones-Konzert im September 2017 ist noch immer nicht abgeschlossen. Das geht aus einer Bilanz in der Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der CDU hervor. Demnach stehen noch ein Ermittlungs- und zehn Strafverfahren aus, darunter auch das Hauptverfahren gegen den früheren Leiter des Bezirksamts Nord. Um ähnlichen Vorfällen in Zukunft besser vorzubeugen, ist im Bezirksamt Mitte vor kurzem ein Pilotprojekt zur Korruptionsvorbeugung gestartet. Zudem werden weitere von der Bürgerschaft beschlossenen Maßnahmen nun von einer Arbeitsgruppe geprüft. Um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Hamburgs Verwaltung nicht zu erschüttern, sei es unerlässlich, dass alle erforderlichen Konsequenzen zeitnah umgesetzt werden, so der CDU-Politiker André Trepoll.