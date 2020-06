Stadtgespraech

14:46 Uhr | 25.06.2020

Start am 3. September

Stadtradeln: Hamburg nimmt wieder teil

Hamburg beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der bundesweiten Aktion Stadtradeln. Der Wettbewerb um die meisten Fahrradkilometer startet am 3. September und läuft über drei Wochen. Im vergangenen Jahr erradelten rund 6.700 Hamburgerinnen und Hamburger insgesamt knapp 1,3 Millionen Kilometer. Organisiert wird die Aktion auch in diesem Jahr wieder vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club im Auftrag der Umweltbehörde. Der Wettbewerb stärke die Bedeutung des Fahrrads als umweltfreundliches Verkehrsmittel, so der Vorsitzende des ADFC Hamburg. Alle interessierten können sich bereits jetzt online auf der Stadtradeln-Website für die Aktion anmelden.