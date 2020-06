Gesellschaft

13:20 Uhr | 25.06.2020

Rund 4.900 Personen wieder genesen

Ein neuer Corona-Fall gemeldet

Weiterhin wenige Neuinfektionen in Hamburg. Seit Mittwoch wurde nur ein weiterer Fall gemeldet. Damit ist die Zahl der Covid-19-Fälle in der Hansestadt auf insgesamt 5.172 gestiegen. Rund 4.900 davon gelten jedoch als bereits wieder genesen. In den Hamburger Krankenhäusern befinden derzeit 24 Patientinnen und Patienten mit dem Virus. 10 von ihnen liegen auf der Intensivstation. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin ist bei 229 Personen in Hamburg das Virus als Todesursache nachgewiesen worden.