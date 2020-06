Stadtgespraech

12:36 Uhr | 25.06.2020

Wegen erhöhter Nachfrage vor den Sommerferien

Kundenzentren auch Sonnabends geöffnet

Ausgewählte Hamburger Kundenzentren öffnen zum Start der Schulferien auch an zwei Sonnabenden. Die Standorte Wandsbek, Harburg und Lokstedt öffnen am 27. Juni. Altona, Bergedorf und Langenhorn am 4. Juli. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten die Kundenzentren zwischen März und Mai geschlossen. Aus diesem Zeitraum ergebe sich laut Behörde jetzt eine erhöhte Nachfrage. Hinzu komme ein erhöhter Bedarf an Personaldokumenten wie Reisepässen aufgrund der Ferienzeit.