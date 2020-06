Politik

18:03 Uhr | 24.06.2020

Aussprache nach Regierungserklärung

Opposition kritisiert Rot-Grün

In der Aussprache, die auf die Regierungserklärung folgte, sparte die Opposition nicht mit Kritik an Rot-Grün. So sei es unter anderem ein Fehler gewesen, die Gesundheitsbehörde in diesen Zeiten aufzulösen, so die CDU. Im Fokus stand erneut auch der Fehltritt des Innensenators Andy Grote.