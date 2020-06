Stadtgespraech

17:33 Uhr | 24.06.2020

Zeichen gegen Hass und Diskriminierung

Fahrrad-Demo zum Christopher Street Day

Der Christopher Street Day soll in diesem Jahr als CSD-Fahrrad-Demo stattfinden. Unter dem Motto "Keep on Riding. Together" will der Hamburg Pride e.V. den 40. Geburtstag der Parade trotz Corona feiern. Auch in diesem Jahr solle ein Zeichen gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Hass gesetzt werden. Einen entsprechenden Antrag hat der Veranstalter in dieser Woche bei der Versammlungsbehörde eingereicht. Mit den zuständigen Stellen soll jetzt ein Konzept besprochen werden. Traditionell findet das CSD-Straßenfest in Hamburg immer am 01. August statt.