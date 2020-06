Gesellschaft

17:08 Uhr | 24.06.2020

Behörde prüft Erfassung von Kontaktdaten

Datenschutz-Stichprobe in Gaststätten

Um zu überprüfen, ob Gaststätten die Daten der Gäste datenschutzkonform sammeln, hat die Datenschutzbehörde eine Stichprobe in 100 Betrieben in drei Stadtteilen durchgeführt. Hintergrund ist die Eindämmungsverordnung nach der zurzeit unter anderem Gaststätten und Friseursalons verpflichtet sind, die Kontaktdaten ihrer Gäste zu erheben und vier Wochen aufzubewahren. Das Ergebnis der Stichprobe zeigte, dass nur 67 Prozent der geprüften Betriebe eine datenschutzkonforme Lösung anwandten, während 33 Prozent offen ausliegende und für jedermann zugängliche Listen verwendeten. Die meisten offenen Listen gab es mit rund 43 Prozent in Altona und Ottensen, gefolgt vom Schanzenviertel mit 35 Prozent. Die wenigsten offenen Listen gab es in der City und Neustadt mit 16 Prozent. Der Fokus der Aktion liege auf der Beratung und Sensibilisierung vor Ort, so der Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar. Da die Branche derzeit sowieso hart genug getroffen sei, würden in diesem Schritt bei Erstverstößen noch keine Sanktionen erfolgen.