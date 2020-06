Blaulicht

12:56 Uhr | 24.06.2020

Nach Brand an Pferdestall in Lehmsal

Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes hat die Polizei gestern Nacht einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Er steht im Verdacht in der Nähe der Lehmsahler Landstraße einen Brand an einem Pferdestall gelegt zuhaben. Trotz schwierig herzustellender Wasserversorgung konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Pferde befanden sich zu dieser Zeit nicht im Stall. Bei der Durchsuchung des 32-jährigen Mannes stellte die Polizei nach eigenen Angaben ein Feuerzeug und Grillanzünder sicher. In der jüngsten Vergangenheit waren auch auf dem Golfplatz Treudelberg mehrere Brände gelegt worden. Ob hier ein Zusammenhang besteht ist derzeit noch unklar, das LKA ermittelt.