Verkehr

12:24 Uhr | 24.06.2020

Wegen Gleisbauarbeiten

U3-Teilsperrung am Wochenende

Am kommenden Wochenende wird die U3 zwischen Barmbek und Wandsbek-Gartenstadt gesperrt. Das kündigte die Hochbahn am Dienstag an. Die Unterbrechung gilt von Freitag, 21.30 Uhr, bis Sonntag, 28. Juni, Betriebsschluss. Grund dafür sind Gleisbauarbeiten. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet.