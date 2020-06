Sport

10:05 Uhr | 24.06.2020

Veranstalter optimistisch bei Genehmigung

Hamburg-Marathon stellt Konzept vor

Wie so viele Veranstaltungen, konnte auch der Hamburg-Marathon wegen der Coronapandemie nicht wie geplant im April stattfinden. In Abstimmung mit der Stadt hatten sich die Organisatoren damals auf eine Verschiebung geeinigt. Grundvoraussetzung dafür – ein überzeugendes Hygienekonzept. Im September soll der Lauf nun stattfinden. Heute - rund drei Monate vor dem Lauf - präsentierten die Veranstalter ihre Vorschläge. Das Massenevent mit über 15.000 Teilnehmern und hunderttausenden Zuschauern wird es in diesem Jahr so nicht geben.