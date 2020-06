Stadtgespraech

17:31 Uhr | 23.06.2020

31 Hektar große Fläche an der Diekbek

Hamburg bekommt neues Naturschutzgebiet

Hamburg bekommt ein neues Natuschutzgebiet. Neu dazu kommt die 31 Hektar große Auenwald- und Wiesenfläche an der Diekbek. Das hat der Senat heute beschlossen. In dem Gebiet leben unter anderem Fischottern, Eisvögeln und verschiedenen Fledermausarten. Auch zwei der bereits bestehende Naturschutzgebiete sollen erweitert werden. Insgesamt gibt es damit nun 36 Naturschutzgebiete in der Hansestadt, die rund 9,7 Prozent der Landesfläche bedecken. Damit baut Hamburg seine Spitzenposition als Bundesland mit dem höchsten Anteil an geschützter Natur weiter aus.