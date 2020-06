Blaulicht

08:45 Uhr | 23.06.2020

Unterkunft für Geflüchtete am Jugendparkweg

Langenhorn: 25-Jährige Frau erstochen

In einer Unterkunft für Geflüchtete am Jugendparkweg in Langenhorn soll ein 27-Jähriger gestern Abend eine 25 Jahre Frau erstochen haben. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um seine Ex-Partnerin. Sie musste in einem Rettungswagen reanimiert werden, aber erlag ihren Verletzungen in der Nacht in einem Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter soll nach der Tat auch auf sich selbst eingestochen haben, befindet sich mittlerweile jedoch außer Lebensgefahr. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.