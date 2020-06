Kunst und Kultur

17:53 Uhr | 22.06.2020

Hygienekonzept als Vorreiter für Clubs?

Reeperbahn Festival trotz Corona

Neben privaten Feiern sind auch noch immer große Veranstaltungen untersagt. Das trifft vor allem Musikliebhaber. Allein im vergangenen Jahr zog es 50.000 Besucher aus 52 Nationen zu Europas größtem Clubfestival, dem Reeperbahn Festival. Und was lange nicht denkbar war, nimmt langsam Formen an. Auch in diesem Jahr soll das Reeperbahn Festival stattfinden. Allerdings nicht im gewohnt großem Umfang. Heute haben die Veranstalter ein erstes Hygienekonzept vorgelegt, das zeigen soll, wie Musikkultur in Corona-Zeiten zukünftig aussehen könnte.