Wirtschaft

16:50 Uhr | 22.06.2020

Linke beanstanden zusätzliche Vergütung

HHLA-Chefin in der Kritik

Die Bürgerschaftsfraktion der Linken kritisiert die zusätzliche Vergütung von HHLA-Chefin Angela Titzrath und hat deshalb nun eine kleine Anfrage an den Senat gestellt. Hintergrund ist der Geschäftsbericht der HHLA für das Jahr 2019. Aus diesem geht hervor, dass Titzrath neben ihrer Vergütung von rund 900.000 Euro zusätzlich noch rund 2,7 Millionen Euro für ihre spätere Rente erhielt. Die Vergütungsexplosion der HHLA Vorstandsvorsitzenden sei eine Unverschämtheit gegenüber den Beschäftigten wie den Steuerzahlern der Stadt, so der hafenpolitische Sprecher der Linken, Norbert Hackbusch. Die Stadt Hamburg hält einen Anteil von 68 Prozent an dem Unternehmen.