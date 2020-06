Gesellschaft

16:24 Uhr | 22.06.2020

Nach langer Umbauphase

Zentralbibliothek eröffnet wieder

Nach einem mehrstufigen Umbau hat die Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg heute wieder ihre Türen für Besucher geöffnet. Der Eingangsbereich wurde erweitert, die Publikumsfläche umstrukturiert und vorherige Logistikflächen werden nun als Lounge-Zonen oder Präsentationsflächen genutzt. Mit dem neuen Eingangsbereich der Zentralbibliothek sei im Herzen der Stadt so etwas wie ein gemeinsames Wohnzimmer geschaffen worden, so Kultursenator Carsten Brosda. Ab August soll zusätzlich noch ein neues Café in der Zentralbibliothek eröffnen.