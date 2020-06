Stadtgespraech

15:17 Uhr | 22.06.2020

Gewinnt unter anderem Tickets für Sido

Was ist los in Hamburg?

Moin, moin - was ist los in HAMBURG? Karo verrät es euch in dem aktuellen Citykompass. Unter anderem könnt ihr im Autokino zusammen mit SIDO rappen...Stand Up Paddling ist jetzt auch dank Leucht-Bords im Dunkeln möglich und bei der Aperol Spritz Bar Walking Tour könnt ihr mit einem Drink in der Hand zu Fuß unsere geliebte Hansestadt entdecken. Wenn Ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, müsst Ihr einfach nur eine Mail an [email protected] schreiben, oder unseren Citykompass auf unserer Facebook-Seite kommentieren. Die Daumen sind gedrückt, wir wünschen Euch eine fröhliche Woche.