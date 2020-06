Politik

14:48 Uhr | 22.06.2020

Nach umstrittenem Empfang von Andy Grote

Opposition fordert Rücktritt des Senators

Nach der umstrittenen Feier des Innensenators in einem Restaurant in der Hafencity, bei der rund 30 Gäste anwesend gewesen sein sollen, werden die Rücktrittsforderungen in der Opposition immer lauter. Laut AfD-Fraktion ist "Ein Senator, der sich nicht an Gesetze und Auflagen hält, (...) untragbar. " Deniz Celik, Innenpolitischer Sprecher der LINKE, bezeichnet die Feier zur Wiederwahl des Senators als "berühmter Tropfen, der das Fass zum überlaufen bringt." Auch die CDU fordert, dass Grote sein Amt niederlegt.