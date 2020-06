Stadtgespraech

13:40 Uhr | 22.06.2020

Durchschnittsmiete um 1,6 Prozent gestiegen

Neue Wohnungsmarktstudie

Die durchschnittliche Wohnungsmiete in Hamburg ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Wohnungsmarktstudie des Gymnasiums Ohmoor hervor, die anhand der Daten des Immobilienportals Immowelt.de erhoben wurde. Demnach koste die Durchschnittswohnung in der Hansestadt derzeit 1.019 Euro kalt. Am höchsten seien die Mieten in der HafenCity mit einem Mittelwert von 20,72 Euro pro Quadratmeter. Im Raum Harburg gebe es hingegen keinen Stadtteil, in dem der Quadratmeterpreis 11,50 Euro übersteige.